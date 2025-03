"Nie wybieram się na żaden marsz" - tak wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-TD) skomentował zapowiedź organizacji marszów przez premiera Donalda Tuska i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. „Wiadomo, że one mają tylko i wyłącznie cele polityczne, nie mają waloru demokratycznego czy też obywatelskiego” – uzasadniał w Polsat News swoją decyzję Zgorzelski.

Piotr Zgorzelski / Archiwum RMF FM

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wezwał niedawno "wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego". Marsz ma się odbyć 12 kwietnia w Warszawie.

W sobotę zaś premier Donald Tusk ocenił, że "najlepszą odpowiedzią na kwietniowy marsz PiS będzie wielki majowy marsz patriotów". Odbędzie się 11 maja.



Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-TD), pytany w niedzielę w Polsat News, czy weźmie udział w którymś z wydarzeń, odpowiedział: "Absolutnie nie wybieram się na żaden marsz".



Jak jeszcze długo PiS będzie zachęcał swoich zwolenników do nienawiści do Platformy Obywatelskiej i vice versa? Przecież wiadomo, że te marsze mają tylko i wyłącznie swoje cele polityczne, nie mają żadnego waloru demokratycznego czy też obywatelskiego - stwierdził Zgorzelski.

Donad Tusk zaprasza na marsz patriotyczny 11 maja

Premier Donald Tusk zaprosił w sobotę na tzw. marsz patriotów. "Najlepszą odpowiedzią na kwietniowy marsz PiS będzie wielki majowy marsz patriotów. Bo ten maj zdecyduje o tym, czy Polska będzie silna i bezpieczna, czy osamotniona i słaba. Jesteśmy umówieni? Niedziela, 11 maja, Warszawa, w samo południe. Dajcie znać, czy będziecie!" - napisał w sobotę szef rządu.

Jarosław Kaczyński wzywa do udziału w marszu 12 kwietnia

Marsz ogłoszony przez premiera to odzew na wydarzenie, do udziału w którym zaapelował kilka dni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński .

"Wzywam wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego, czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha. Jest dziś wiele powodów, aby zademonstrować, że my - ludzie kochający Polskę - tu jesteśmy. Marsz odbędzie się 12 kwietnia o godz. 12.00 w Warszawie (wyruszymy spod pomnika Kopernika, Krakowskie Przedmieście)" - pisał Jarosław Kaczyński we wtorek.

W sobotę, po ogłoszeniu przez premiera Donalda Tuska drugiego marszu, prezes PiS Jarosław Kaczyński szybko "odpowiedział" mu za pośrednictwem platformy X.

"Znowu chce oszukać, ale my wiemy, że Tusk=Trzaskowski. Prawdziwy marsz patriotów będzie 18 maja - wszyscy patrioci na wybory! Za Polską!" - napisał Kaczyński, oznaczając przy tym Karola Nawrockiego, kandydata na urząd prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.