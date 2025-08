Rosnące ceny energii elektrycznej i ogrzewania to wyzwanie, z którym każdego roku mierzy się coraz więcej polskich gospodarstw domowych. Najbardziej dotkliwie odczuwają to osoby starsze, często żyjące samotnie lub z ograniczonym budżetem. W odpowiedzi na te potrzeby rząd wprowadza program wsparcia finansowego – bon energetyczny, który ma realnie odciążyć portfele najuboższych seniorów.

Bon energetyczny dla seniorów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Bon energetyczny to świadczenie pieniężne skierowane do seniorów, którzy spełniają określone kryteria dochodowe i wiekowe. Głównym celem programu jest pomoc w pokryciu rosnących kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania, które w ostatnich latach znacząco obciążyły domowe budżety osób starszych.

Wysokość wsparcia może sięgnąć nawet 6000 zł w ciągu pięciu lat, co oznacza, że beneficjenci mogą liczyć na kwartalne przelewy w wysokości około 300 zł, czyli 1200 zł rocznie.

Kto może otrzymać bon energetyczny?

Świadczenie jest przeznaczone dla kobiet, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyzn powyżej 65. roku życia. Kluczowym warunkiem jest również kryterium dochodowe - miesięczny dochód brutto na osobę nie może przekroczyć 2525 zł.

Program skierowany jest do osób mieszkających w budynkach ogrzewanych indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych, takich jak węgiel czy olej opałowy. Oznacza to, że wsparcie trafi do tych seniorów, którzy są najbardziej narażeni na wzrost kosztów energii i ogrzewania.

Za realizację wypłat odpowiedzialny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio na konta bankowe beneficjentów. Wypłaty mają być realizowane raz na kwartał, co pozwoli seniorom regularnie otrzymywać wsparcie i lepiej planować domowy budżet.

Początkowo zakładano, że pierwsze wypłaty bonu energetycznego ruszą już w 2025 roku. Jednak, jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nowy nabór wniosków zostanie uruchomiony nie wcześniej niż w 2027 roku. W 2025 roku dodatkowe przelewy mogą trafić jedynie do tych seniorów, których wnioski z poprzednich edycji programu nie zostały jeszcze rozliczone.