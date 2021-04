Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze krajowej nr 65 na odcinku Mońki-Grajewo. Przed południem zderzyło się tam kilka aut.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Do zdarzenia doszło ok. 11:00 na DK nr 65 na odcinku Mońki-Grajewo, w rejonie skrzyżowania z drogą prowadzącą do Goniądza.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadąca skodą od strony Grajewa kobieta skręcała w drogę prowadzącą do Goniądza i wymusiła na samochodzie z naprzeciwka pierwszeństwo. Kierowca tego samochodu (kia) chcąc uniknąć zdarzenia "odbił" na przeciwległy pas ruchu i doszło do zderzenia z mazdą. Na te pojazdy najechały opel i audi.

Zginął mężczyzna kierujący mazdą - podał rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. "Na tę chwilę nie posiadam jeszcze potwierdzonych informacji odnośnie obrażeń pozostałych uczestników wypadku" - dodał.



Zorganizowano objazdy: auta ciężarowe kierowane są na dk61 lub dk8, natomiast auta osobowe na drogi lokalne.

GDDKiA informuje, że utrudnienia mają potrwać kilka godzin.





Zobacz również: Śmiertelny wypadek w Kocku na Lubelszczyźnie