Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo na ulicy Kocmyrzowskiej w Krakowie. Sprawczyni wypadku, kierująca volkswagenem, zbiegła z miejsca, ale po kilkunastu minutach została zatrzymana. Ranny kierowca fiata trafił do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak powiedziała PAP Barbara Szczerba z biura prasowego małopolskiej policji, w niedzielę na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie doszło do zderzenia samochodów osobowych marki Volkswagen i Fiat Seicento.

Według wstępnych ustaleń mundurowych, to kierująca volkswagenem doprowadziła do wypadku. Po zdarzeniu wysiadła z samochodu i oddaliła się. Zatrzymana została po kilkunastu minutach przez policjantów - opisywała Szczerba. W organizmie kobiety wykryto pół promila alkoholu. Jej krew została pobrana do badania. Zatrzymana miała zaprzeczać temu, że prowadziła pojazd.

Uwięzionego w fiacie kierowcę wydostali strażacy PSP. Mężczyzna z obrażeniami trafił do szpitala.

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.