​Nawet do 18 lat więzienia grozi czterem zatrzymanym mężczyznom zatrzymanym w związku z rozbojami z użyciem broni palnej sprzed prawie 20 lat. Chodzi o rozboje, do których pod koniec lat 90. dochodziło na terenie dzisiejszych województw dolnośląskiego i lubuskiego. Odnotowano tam wtedy serię napadów na hurtownie, kantory i konwoje z pieniędzmi. Do zatrzymań doszło w Lubinie, a także w okolicach Głogowa i Sławy. Policjanci CBŚP oraz śledczy z Prokuratury Krajowej podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych znaleźli i zabezpieczyli marihuanę oraz metamfetaminę.

