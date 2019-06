Do 5 lat więzienia grozi kobiecie, która nie udzieliła pomocy zatrudnionemu przez siebie obywatelowi Ukrainy. Kiedy mężczyzna zasłabł w pracy, właścicielka zakładu wywiozła go do lasu i pozostawiła. Zwłoki mężczyzny odnalazł leśniczy w lesie koło Skoków, niedaleko Wągrowca.

REKLAMA