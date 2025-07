Allegro, DHL, DPD i InPost pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółkom zarzucono stosowanie tzw. greenwashingu, który wprowadza konsumentów w błąd. Jeśli zarzuty postawione spółkom się potwierdzą, grozi im kara do 10 proc. obrotów za każdą praktykę.

UOKiK oskarżył Allegro, DHL, DPD i InPost o tzw. greenwashing; ​spółkom postawiono zarzuty (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Prezes UOKiK postawił czterem spółkom - Allegro Polska, DHL eCommerce Poland, DPD Polska i InPost - zarzuty stosowania greenwashingu, czyli pseudoekologicznego marketingu wprowadzającego konsumentów w błąd co do rzeczywistego wpływu na środowisko świadczonych przez nich usług" - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w opublikowanym we wtorek komunikacie.

Klienci wprowadzeni w błąd

UOKiK wyjaśnił, że stosowanie komunikatów, takich jak "zielona flota", "zeroemisyjny" czy "neutralny dla środowiska", opierało się na niepełnych danych lub dotyczyły one jedynie fragmentu ich działalności. Dodał, że hasło "sadzimy drzewa" opierało się na warunkach, o których konsumenci nie byli informowani w sposób jasny i zrozumiały. Na przykład firma Allegro obiecywała, że za każde 10 przesyłek zostanie posadzone drzewo "w imieniu" klienta. Zdaniem UOKiK drzewa te były sadzone "z wyprzedzeniem", niezależnie od działań konsumentów w danym roku.

"Długofalową konsekwencją nieuczciwych działań przedsiębiorców stosujących greenwashing może być zniechęcenie konsumentów do wyboru produktów i usług mających rzeczywiście neutralny bądź pozytywny wpływ na środowisko. Zniechęca to także rzetelnych i odpowiedzialnych przedsiębiorców, wdrażających ekologiczne i często kosztowne rozwiązania na rzecz środowiska, do podejmowania proekologicznych działań" - wyjaśnił UOKiK.

Co grozi spółkom?

UOKiK postawił dwa zarzuty Allegro, cztery firmie DHL, sześć DPD i trzy zarzuty InPostowi. W komunikacie zaznaczono, że jeśli zarzuty się potwierdzą, spółkom grożą kary finansowe w wysokości do 10 proc. obrotów za każdą zakwestionowaną praktykę.