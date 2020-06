Niepokój hutników w zakładach Arcelor Mital Poland. To największy producent stali w Polsce. Zarząd firmy wypowiedział zbiorowy, zakładowy układ pracy. Związkowcy alarmują i nie wykluczają akcji protestacyjnych.

Hala odlewni krakowskiego Metalodlewu na terenie huty ArcelorMittal Poland / Jacek Bednarczyk / PAP

Strona związkowa mówi o wypowiedzeniu zbiorowego układu pracy bez uprzedzenia i ograniczeniu uprawnień pracowniczych. Chodzi o osoby z dłuższym stażem pracy. Według związkowców pracodawca może teraz próbować ograniczać ich uprawnienia.



Wszystko po to, aby zdobyte w ten sposób środki, móc przeznaczyć dla ewentualnych nowych pracowników. Padają stwierdzenia o "stawianiu pod ścianą". Stąd też zapowiedź związkowców dotycząca ewentualnych protestów.



Zarząd firmy twierdzi, że wypowiedziany układ zbiorowy obowiązywał już 10 lat. Konieczne było zawarcie nowego, dostosowanego do obecnych reguł rynkowych i takiego, który zachęcałby do pracy ewentualnych, nowych pracowników.



Stary układ zbiorowy będzie obowiązywał przez 12 miesięcy. Ma to być czas na rozmowy i negocjacje.