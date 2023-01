"Alert Dezinformacyjny. Kolportowane są kłamstwa o rzekomych telefonach z GUS, których celem ma być przygotowanie akcji dokwaterowywania Polakom uchodźców z Ukrainy" - napisał na Twitterze Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn. Głos w tej sprawie zabrał również Główny Urząd Statystyczny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Stanisław Żaryn w swoim wpisie na Twitterze zaznaczył też, że GUS opublikował stanowcze dementi wskazując na kłamstwa w kolportowanych przekazach. Identyfikowane działania informacyjne wpisują się w cele typowe dla wojny informacyjnej prowadzonej przez Rosję przeciwko Polsce - dodał.

Zamieścił też wpis Głównego Urzędu Statystycznego dementującego informacje o telefonach. Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi żadnych badań ankietowych, w których padałoby pytanie o zgodę na dokwaterowanie kogokolwiek do mieszkań zajmowanych przez naszych respondentów. Powyższe nagranie to "fake news" - napisał GUS odnosząc się do filmiku zamieszczonego w mediach społecznościowych, na których mężczyzna opowiada o takiej sytuacji.

Do jednego z jego kolegów miała zadzwonić kobieta podająca się za ankietera GUS i zadawać pytania o możliwość dokwaterowania Ukraińców.