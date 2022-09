Absolutnie nie powinniśmy przyjmować do Polski dezerterów z rosyjskiej armii - mówi Stanisław Żaryn. Rzecznik ministra koordynatora specsłużb i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej w ten sposób skomentował próby ucieczki Rosjan po ogłoszeniu w ich kraju mobilizacji. O gotowości Niemiec do przyjęcia uciekających przed wcieleniem do armii rosyjskiej poinformowała niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser.