Wysokie umiejętności, zgoda na łamanie przepisów, w tym przekraczanie dozwolonej prędkości i wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Tak oceniają się polscy kierowcy w badaniu Polskiej Izby Ubezpieczeń, opisywanym przez "Rzeczpospolitą".

Ponad połowa kierowców, którzy wzięli udział w badaniu, uznała, że doświadczeni uczestnicy ruchu drogowego mogą poruszać się pojazdami z dużą prędkością, nie powodując wypadków (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Polska Izba Ubezpieczeń zapytała kierowców, jak oceniają swoje umiejętności, jazdę i przestrzeganie przepisów. To druga edycja tego badania, przeprowadzona w maju i w czerwcu. Pokazała, że w ciągu dwóch lat wizerunek polskich kierowców w oczach ich samych niewiele się zmienił.

Doświadczonym kierowcom wolno więcej?

Jak informuje "Rz", 96 proc. badanych uznało samych siebie za dobrych kierowców, a 82 proc. stwierdziło, że wykonując manewry, zawsze bezbłędnie ocenia sytuację na drodze. W poprzedniej edycji badania aż 91 proc. uznało, że nie popełnia błędów. Teraz 59 proc. uznało swoje umiejętności za wyższe od przeciętnego polskiego kierowcy. Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) stwierdziła, że można jeździć szybko i bezpiecznie (to o 3 pkt proc. mniej niż dwa lata temu). 53 proc. uznało, że doświadczeni kierowcy mogą poruszać się pojazdem z dużą prędkością, nie powodując wypadków (spadek o 2 pkt proc.).

Przekraczanie prędkości o 20 km/h w terenie zabudowanym jest dla 32 proc. respondentów bezpieczne. 27 proc. stwierdziło, że przekraczanie prędkości w mieście o 30 km/h nadal gwarantuje bezpieczeństwo - to wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Podobnie jak w 2020 r. trzy najczęstsze przewinienia polskich kierowców to:

przekraczanie prędkości w mieście (18 proc.),

rozmowa przez telefon trzymany w ręce (13 proc.),

przekraczanie prędkości poza miastem (12 proc.).

2 tys. zgonów, 26 tys. rannych

Tymczasem - opisuje "Rz" - według danych Komendy Głównej Policji w 2021 r. zanotowano ponad 22,8 tys. wypadków drogowych, w których zginęło ponad 2,2 tys. osób, a 26 tys. zostało rannych.

Statystyki wciąż jednak świadczą o tym, że jesteśmy daleko od "wizji zero". W tym roku ofiar śmiertelnych wypadków drogowych jest o 10 proc. mniej niż przed rokiem. To, co poprawiło sytuację na drogach, to m.in. wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych na przejściu oraz ujednolicenie prędkości w obszarze zabudowanym. Eksperci mówią też o mniejszym ruchu i wolniejszej jeździe w związku z rekordowo wysokimi cenami paliw. Swoje robią też wyższe mandaty.

Polska w niechlubnej czołówce

"Niestety, z badania PIU wynika, że polscy kierowcy mają sporą tolerancję dla łamania przepisów. W wyjątkowych sytuacjach są bardziej skłonni dopuszczać m.in. możliwość wyprzedzania innego samochodu osobowego <<na trzeciego>> - wzrost z 19 do 22 proc. odpowiedzi pozytywnych" - wskazuje gazeta. Wyrażają również przyzwolenie na wyprzedzanie innego samochodu osobowego bezpośrednio przed przejściem dla pieszych - w ciągu dwóch lat tolerancja na takie zachowanie wzrosła z 16 do 19 proc.

"Według polskich kierowców statystyczny pirat drogowy jeździ brawurowo i bez wyobraźni, co potwierdzają wyniki naszego badania. Nadal utrzymujemy się w niechlubnej czołówce krajów z największą liczbą ofiar śmiertelnych na drogach. Edukacja, prewencja oraz odpowiedniej wysokości kary to elementy niezbędne do ograniczenia liczby wypadków komunikacyjnych" - komentuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU. "Czynnikiem dyscyplinującym drogowych recydywistów może być też powiązanie wysokości składki OC z mandatami i punktami karnymi, o co zabiegaliśmy od kilku lat" - dodaje "Rzeczpospolita".