Tragiczny finał wypadku na śląskim odcinku autostrady A4, w okolicach Imielina. Kierowca volkswagena uderzył w tył stojącej na prawym pasie ruchu toyoty. Do szpitala trafiły trzy osoby. Kierująca toyotą 53-latka po kilku godzinach zmarła.

W sobotę około godziny 10:00 na autostradzie A4 w kierunku Katowic na wysokości Imielina zderzyły się dwa samochody osobowe.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło, gdy 53-letnia kierująca samochodem marki Toyota z powodu awarii pojazdu zatrzymała się na prawym pasie ruchu. Jadący w tym samym kierunku kierujący volkswagenem najechał na tył toyoty.

W wyniku tego zdarzenia kobieta, która siedziała za kierownicą toyoty, została poważnie ranna. W ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Tam po kilku godzinach zmarła.

Kierujący volkswagenem oraz jego pasażerka również trafili do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała.

Ruch na autostradzie został całkowicie przywrócony około godziny 13:00.

O tym należy pamiętać w przypadku awarii auta na autostradzie

W związku z tym wypadkiem policja przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa w razie awarii lub udziału w zdarzeniu drogowym na autostradzie.