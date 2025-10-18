Tragiczny finał wypadku na śląskim odcinku autostrady A4, w okolicach Imielina. Kierowca volkswagena uderzył w tył stojącej na prawym pasie ruchu toyoty. Do szpitala trafiły trzy osoby. Kierująca toyotą 53-latka po kilku godzinach zmarła.
- W sobotę około godziny 10:00 na autostradzie A4 w kierunku Katowic, na wysokości Imielina, zderzyły się dwa samochody osobowe.
- 53-letnia kierująca toyotą zatrzymała się z powodu awarii na prawym pasie ruchu; w tył jej auta uderzył volkswagen.
- Kobieta kierująca toyotą została poważnie ranna i w ciężkim stanie przewieziona do szpitala, gdzie zmarła po kilku godzinach.
W sobotę około godziny 10:00 na autostradzie A4 w kierunku Katowic na wysokości Imielina zderzyły się dwa samochody osobowe.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło, gdy 53-letnia kierująca samochodem marki Toyota z powodu awarii pojazdu zatrzymała się na prawym pasie ruchu. Jadący w tym samym kierunku kierujący volkswagenem najechał na tył toyoty.
W wyniku tego zdarzenia kobieta, która siedziała za kierownicą toyoty, została poważnie ranna. W ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Tam po kilku godzinach zmarła.
Kierujący volkswagenem oraz jego pasażerka również trafili do szpitala z ogólnymi obrażeniami ciała.
Ruch na autostradzie został całkowicie przywrócony około godziny 13:00.
W związku z tym wypadkiem policja przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa w razie awarii lub udziału w zdarzeniu drogowym na autostradzie.
- Zjedź, jeśli to tylko możliwe, na pas awaryjny.
- Włącz światła awaryjne (a jeśli pojazd ich nie ma — światła pozycyjne).
- Ustaw trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości: na autostradzie i drodze ekspresowej - w odległości co najmniej 100 m za pojazdem,
- Przed wyjściem z pojazdu upewnij się w lusterkach, że możesz z niego bezpiecznie wyjść.
- Dla lepszej widoczności i własnego bezpieczeństwa włóż kamizelkę odblaskową
- Zejdź z jezdni i na poboczu, najlepiej za barierkami oczekuj na pomoc; ogranicz do niezbędnego minimum czynności przy unieruchomionym pojeździe.