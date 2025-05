Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców całej Polski SMS-y informujące o uruchomieniu Child Alertu. Chodzi o zaginięcie 11-letniej Patrycji z Opolszczyzny. Policja prosi o rozsyłanie komunikatu w tej sprawie w mediach społecznościowych - może to być realna pomoc w poszukiwaniach dziewczynki.

SMS rozesłany przez RCB / Policja

Alert RCB o poszukiwaniach 11-letniej Patrycji

"Uwaga! Child Alert! Zaginęła 11-letnia dziewczynka, lekko kręcone brązowe włosy, 158 cm wzrostu. Zdjęcie i komunikat na stronie internetowej Policji" - RCB rozesłało SMS-y o takiej treści do mieszkańców całej Polski.

Rzeczniczka opolskiej policji Agnieszka Żyłka przekazała dziennikarce RMF FM Annie Kropaczek, że zdecydowano się na ogłoszenie Child Alertu, ponieważ istnieje realne zagrożenie zdrowia i życia 11-latki.

Poszukiwana 11-letnia Patrycja Głowania

Policja uruchomiła Child Alert w związku z zaginięciem 11-letniej Patrycji. Dziewczynka po wizycie u dziadków nie powróciła do rodzinnego domu. Od tamtej chwili nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ostatni raz widziana była we wtorek około godz. 12.30, w miejscowości Dziewkowice.

Wszystkie osoby, które mają informacje na temat zaginionej 11-latki, proszone są o kontakt z policjantami strzeleckiej komendy pod nr tel. 47 86 326 03, 47 86 326 504 lub z najbliższą jednostką Policji pod nr tel. alarmowego 112 lub 995.

Zaginiona Patrycja ma 158 cm wzrostu, jest tęższej budowy ciała. Ma długie do pasa, brązowe, lekko kręcone włosy. Policja podała, że 11-latka może mieć okulary ciemne z dużymi oprawkami.

W chwili zaginięcia dziewczynka była ubrana w czarne dresowe spodnie, ciemny t-shirt, czarne buty z biało-pomarańczową podeszwą typu adidasy - marki Jordan. Na głowie miała czarną opaskę. Posiadała też przy sobie czarny plecak marki Nike.

Policja apeluje o rozsyłanie zdjęć zaginionej w sieci

Rzeczniczka prasowa Komendanta Głównego Policji insp. Katarzyna Nowak zaapelowała o rozsyłanie zdjęć zaginionej Patrycji w mediach społecznościowych.

Każdy może przyłożyć do tej sprawy swoją małą cegiełkę, chociażby rozsyłając ten komunikat do swoich znajomych, do ludzi, których ma w kontaktach w mediach społecznościowych. Może ja jej nie widziałam, ale mogę to rozesłać do swoich znajomych, oni do kolejnych - i tworzymy w ten sposób łańcuch pomocy, łańcuch osób, wykorzystując te fenomenalne narzędzia XXI wieku, jakie mamy - tłumaczyła policjantka.

Może ktoś gdzieś przypadkowo w miejscu publicznym zobaczy tę dziewczynkę, wykona telefon i to nam pomoże ją szczęśliwie odwieźć po prostu do domu - dodała.

W tej sprawie każda informacja, nawet najbardziej błaha, może mieć znaczenie. Naprawdę robimy wszystko, żeby to dziecko szczęśliwie wróciło do domu - zapewniła Nowak.

Mł. asp. Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich poinformowała, że w akcję poszukiwań 11-latki włącza się coraz więcej osób.

Z samych Dziewkowic w akcję poszukiwań dziecka włączyło się około stu osób. Mamy policjantów z psami, przeczesujemy teren dronami, wspierają nas strażacy - wyliczała. Jest olbrzymi oddźwięk społeczeństwa, przez cały czas zbieramy nowe informacje, sprawdzamy każdy sygnał - podkreśliła.

Czym jest Child Alert? Najważniejsze informacje

Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków) dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Child Alert pozwala na natychmiastowe upublicznienie określonego komunikatu na temat zaginięcia oraz informacji dotyczących poszukiwań za pośrednictwem dostępnych mediów jak radio, telewizja, internet, telefon komórkowy i nośniki reklamy zewnętrznej.

Podstawowym założeniem Child Alertu jest jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka jak największej liczby osób. Ma to umożliwić natychmiastowe społeczne zaangażowanie w poszukiwania. Standardowy alert w przypadku zaginięcia dziecka trwa 12 godzin.