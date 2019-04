14 zastępów strażackich dogasza pożar młodnika, w okolicach Bożniewic w powiecie koszalińskim. Jak powiedział nam oficer dyżurny ze stanowiska kierowania - strażakom udało się opanować ogień.

5 hektarów młodego lasu płonie w okolicach Bożniewic. Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / RMF FM

Straż pożarna nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Od kilku dni na całym obszarze kraju obowiązuje trzeci - najwyższy - stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

Tylko wczoraj strażacy w całej Polsce wyjeżdżali ponad półtora tysiąca razy do walki z ogniem, w tym 180 razy do pożarów lasów i aż 833 razy do płonących traw.

W pożarach zginęły wczoraj cztery osoby a 20 zostało rannych