Jedna osoba ranna, a kilka kolejnych poszukiwanych. To skutki bójki, do jakiej dziś po południu miało dojść w Zabrzu.

Do bójki miało dojść przez godz. 15. Sprawcy mieli m.in. używać maczet. Zaatakowana osoba została zraniona w rękę, a później wciągnięta do samochodu.



Nie wiadomo, kim są sprawcy i dlaczego doszło do pobicia. Policyjna akcja trwa. Ranna osoba trafiła juz do szpitala.