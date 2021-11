Gorzowscy policjanci interweniowali w jednym ze sklepów w sprawie klienta, który chciał oszukać sklep. "W kasie samoobsługowej zamiast zapłacić 149 zł za klocki do zabawy, skasował buraki za 1,32 zł" – informuje Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Teraz klient odpowie za oszustwo.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Policjanci często są wzywani do sklepów w sprawie kradzieży, ale zdarzają się również sytuację, w których metki z tańszych produktów są przekładane do tych droższych. Do takiej sytuacji doszło w jednym z popularnych marketów. 34-latek ze sklepowej półki wziął klocki do zabawy za 149 zł i poszedł do kasy samoobsługowej. Położył klocki na wadze, a na monitorze wybrał... buraki czerwone. Na wyświetlaczu pojawiła się kwota do zapłaty, która wyniosła 1,32 złotych.



Zachowanie klienta zauważyła obsługa. Na miejsce zdarzenia wezwano policjantów.



34-latek po przyjeździe funkcjonariuszy nie chciał się tłumaczyć. Będzie miał jeszcze na to szansę podczas przesłuchania. Pracownik sklepu złożył zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, bo takie zachowanie wyczerpuje znamiona oszustwa. Klocki nie zostały uszkodzone i wróciły do sprzedaży - zakończył Jaroszewicz.