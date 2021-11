​Uwaga na oszustów. Wiele osób dostaje SMS-y z prośbą o uregulowanie płatności za prąd, grożąc odłączeniem energii elektrycznej. Przestępcy podają się za Polską Grupę Energetyczną (PGE).

Oszuści grożą odłączeniem prądu. Podają się za PGE / Shutterstock

"Otrzymujesz SMSa z informacją, że musisz opłacić prąd, inaczej zostanie on odłączony. W wiadomości znajduje się link, który przenosi do fałszywej strony płatności. Podając dane do karty płatniczej lub dane logowania do banku, oszuści są w stanie wyczyścić twoje konto bankowe do 0. W tym wypadku wykorzystywany jest wizerunek Polskiej Grupy Energetycznej" - napisała w komunikacie firma CyberRescue.

Firma podkreśla, że podczas długiego weekendu otrzymała ponad 200 zgłoszeń dotyczących takiego oszustwa "na PGE". "Niestety nadal pomagamy wielu ofiarom odzyskać stracone pieniądze" - mówi Dominika Szewczyk z CyberRescue.

Eksperci wskazują, że jeśli dostaniemy taką wiadomość, to najpierw należy się upewnić, czy jest ona zgodna z prawdą. Najlepiej zapytać pracownika PGE. Jeżeli nie mamy pewności, czy SMS jest prawdziwy, to najlepiej nie klikać w link.

Jeśli jednak daliśmy się oszukać, to należy się skontaktować z bankiem i zareklamować wszelkie podejrzane transakcje.

Podobne oszustwa PGE zgłaszała już w kwietniu. Firma prosiła wówczas klientów o zachowanie szczególnej ostrożności i nieklikanie w linki zawarte w wiadomościach.