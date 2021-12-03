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Z siekierą na policjantów. Chwile grozy w Starogardzie Gdańskim

Piątek, 3 grudnia 2021 (09:36)

30-latek ze Starogardu Gdańskiego w woj. pomorskim groził swojej rodzinie, a kiedy przyjechali policjanci, ruszył na nich z siekierą. Został obezwładniony paralizatorem.

Do przerażającej sytuacji doszło w nocy z 1 na 2 grudnia w Starogardzie Gdańskim. 

Policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z mieszkań robi się niebezpiecznie. 30-latek groził swojej rodzinie i demolował wnętrze domu. 

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na miejsce. Próbowali uspokoić sytuację, ale mężczyzna nie zamierzał ich słuchać. 

Sięgnął po siekierę i zaczął grozić policjantom, że ich zabije. Nagle ruszył do ataku, na szczęście mundurowi szybko zareagowali i obezwładnili go paralizatorem. 

Mieszkaniem Starogardu Gdańskiego został zatrzymany i objęty opieką psychiatry. Dzisiaj będą prowadzone dalsze czynności procesowe. Może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. 




Źródło: RMF24
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