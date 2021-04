Youtuber Łukasz W., który wraz z dwiema innymi osobami poniżał niepełnosprawnego mężczyznę, najbliższy miesiąc spędzi w areszcie. Wszyscy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Youtuber Łukasz W. razem z dwiema osobami nagrali film, na którym poniżają niepełnosprawnego chłopaka. Później umieścili materiał w internecie.

W tej sprawie trzy osoby zostały zatrzymane do dyspozycji prokuratora - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Alicja Macugowska-Kyszka.

Prokurator ogłosił im zarzut psychicznego znęcania się nad osobą nieporadną z uwagi na stan psychiczny - kontynuowała Macugowska-Kyszka.

Jak dodała, grozi za to od sześciu do miesięcy do nawet ośmiu lat pozbawienia wolności.

Prokurator wnioskował o 3-miesięczny areszt dla 2 osób. Sąd zdecydował jednak o miesiącu aresztu dla yotubera Łukasza W. i dozorze policyjnym dla drugiej osoby.



Trzecią podejrzaną osobę prokurator również objął dozorem policyjnym i zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz pokrzywdzonym.



