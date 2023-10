Ponad osiem kilogramów elektrośmieci rocznie produkuje rocznie statystyczny Polaków. Trzynasty dzień października to Międzynarodowy Dzień bez Elektrośmieci. Jego organizatorzy zwracają uwagę, jak bezpiecznie się ich pozbyć i jak dużo elektrośmieci jest wokół nas.

W tym roku na całej Ziemi zostanie wytworzonych około 61 mln ton elektrośmieci. Tylko niespełna 18 proc. tych elektronicznych odpadów zostanie właściwie zebrane, przetworzone i poddane recyklingowi. / Shutterstock

Jeżeli coś traci swoje własności użytkowe, staje się elektrośmieciem. Mówimy o urządzeniach elektronicznych albo elektrycznych, czyli albo podłączanych do prądu albo z baterią. Nieoczywistym elektrośmieciem są zabawki na baterie. Elektrośmieci nie można wrzucać do śmieci. Baterie nie są elektrośmieciem. Elektrośmieciem jest urządzenie, które dzięki bateriom funkcjonuje. Obie te części wyrzucamy oddzielnie, do innych miejsc - opisują w rozmowie z naszym reporterem Grzegorz Skrzypczak, prezes zarządu ElektroEko oraz Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum Informacji o Środowisku Unep Grid Warszawa, organizacji afiliowanej przy agendzie ONZ do spraw środowiska.

Gdzie są pojemniki na elektrośmieci?

Tegoroczna, szósta edycja wydarzenia została zorganizowana pod hasłem "Do recyklingu oddaj wszystko, co na baterie albo z wtyczką". Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na kwestię "niewidzialnych" elektrośmieci - przedmiotów elektronicznych, których często nie kojarzymy jako elektroodpady i nie są w związku z tym przekazywane do recyklingu. Do tej grupy odpadów zalicza się np. urządzenia do pielęgnacji ciała, zabawki elektroniczne, słuchawki, myszki, e-papierosy, czujniki dymu, rowery i hulajnogi elektryczne, piloty, powerbanki, pendrive’y czy po prostu zasilacze i ładowarki. Ogromna ilość tych sprzętów trafia do zwykłego śmietnika, co niweczy szanse na odzyskanie zawartych w nich cennych surowców.

Do niektórych miejsc w Polsce dojeżdżają specjalne ekipy, które za darmo zabierają elektrośmieci.

DOKŁADNE LOKALIZACJE POJEMNIKÓW NA ELEKTROŚMIECI W CAŁEJ POLSCE ZNAJDZIESZ TUTAJ: https://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci/

TU MOŻESZ SPRAWDZIĆ, JAK ZAMÓWIĆ DARMOWY ODBIÓR DUŻYCH ELEKTROŚMIECI Z DOMU: https://elektrosmieci.pl/odbiory-elektrosmieci-z-domu/

Z szacunków ONZ wynika, że w 2023 roku każda osoba na świecie wygeneruje średnio 8 kilogramów elektroodpadów. "Oznacza to, że na całym globie zostanie wytworzonych około 61 mln ton elektrośmieci. To więcej, niż waży Wielki Mur Chiński. Niestety, tylko niespełna 18 proc. tych elektronicznych odpadów zostanie właściwie zebrane, przetworzone i poddane recyklingowi. Pozostałe 50 mln ton trafi na składowiska, gdzie będą spalone lub przetworzone w nieprawidłowy sposób - albo będą przechowywane w gospodarstwach domowych. Powoduje to ogromne straty cennych i niezbędnych surowców, które mogłyby być ponownie wykorzystane" - czytamy w informacji organizatorów kampanii z okazji Dnia bez Elektrośmieci.