Policja z Jawora na Dolnym Śląsku wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę na drodze wojewódzkiej nr 320 Jawor - Legnica. Nie żyje 34-letni motocyklista. Zderzył się z osobowym volkswagenem.

W wypadku zginął motocyklista / KPP w Jaworze / Policja

Do tragedii doszło w sobotę około godz. 14:45 na drodze wojewódzkiej nr 320 Jawor - Legnica na wysokości miejscowości Małuszów.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 34-latek kierujący osobowym volkswagenem, podczas skręcania w lewo nie ustąpił pierwszeństwa jadącej z naprzeciwka kolumnie trzech motocyklistów. W wyniku tego zderzył się jednym z motocykli.

Mimo długiej reanimacji życia 34-letniego motocyklisty nie udało się uratować.

Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli miejsce wypadku, sporządzili oględziny samego miejsca oraz rozbitego pojazdu, a także przesłuchali uczestników tego zdarzenia oraz świadków.