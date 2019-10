Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący Arkadiusza Kraskę za dwa zabójstwa i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Szczecinie.

Na zdjęciu Arkadiusz Kraska / Marcin Obara / PAP

Wtorkowe posiedzenie sądu odbyło się bez udziału stron i publiczności.

Jesteśmy dobrej myśli. Liczymy na jedyne słuszne orzeczenie w tej sprawie, czyli uniewinnienie naszego klienta - mówił jeszcze przed ogłoszeniem decyzji jeden z obrońców Kraski mec. Grzegorz Szwoch. Dodał, że nie wyobraża sobie, aby Kraska mógł trafić z powrotem do więzienia.

W marcu 2001 roku Arkadiusz Kraska został skazany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na dożywocie za przypisane mu podwójne zabójstwo. Wyrok ten utrzymał 3 lipca 2001 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Jak pisały media, do zabójstwa w 1999 roku doszło na tle porachunków między grupami przestępczymi - od ran postrzałowych w pobliżu jednej ze szczecińskich stacji benzynowych zginęli Marek C. i Robert S.

Wniosek o wznowienie sprawy i - pierwotnie - uniewinnienie Kraski złożyła w marcu Prokuratura Regionalna w Szczecinie. We wniosku tym wskazywano, że podczas śledztwa mogło dojść do popełnienia przestępstwa m.in. preparowania dowodów i mataczenia, co wpłynęło na orzeczenie sądu. W konsekwencji w maju sąd postanowił wstrzymać wykonanie wobec Kraski wyroku skazującego na dożywocie. Kraska wyszedł wtedy na wolność.

Kraska nie wyraził jednak zgody na cofnięcie pierwotnego wniosku o wznowienie postępowania w jego sprawie i w konsekwencji SN wyznaczył na wtorek jego rozpoznanie. Zgodnie bowiem z przepisami, cofnięcie wniosku złożonego na korzyść skazanego, a takim jest wniosek o wznowienie postępowania, wymaga zgody skazanego.