​Najprawdopodobniej to błąd pilota był przyczyną sobotniej katastrofy podczas pikniku lotniczego w Płocku. Samolot był sprawny. Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, z badania maszyny przeprowadzonego pod nadzorem prokuratury nic nie wskazuje na usterkę podczas akrobacji.

Wrak samolotu / Piotr Augustyniak / PAP

Do sprawdzenia zostało jeszcze paliwo. Zabezpieczone próbki zostaną przekazane do analizy.

Skoro jednak oględziny wraku nie wskazują na usterkę samolotu, to śledczy wskazują, że winy należy upatrywać w osobie pilota. W grę wchodzi błąd albo kwestie medyczne. Na jutro zaplanowano sekcje zwłok 60-letniego pilota z Niemiec.

Do zbadania jest jeszcze zapis z kamery umieszczonej w samolocie. Nie wiadomo czy rejestrowała obraz przed samolotem, czy w kabinie, a tym samym - zachowanie pilota.

Prokuratura jeszcze nie odczytała karty z kamery. Najprawdopodobniej zrobi to dopiero biegły.

Do tragicznego wypadku doszło podczas VII Płockiego Pikniku Lotniczego. Samolot Jak-52 podczas manewru "korkociąg" wpadł do Wisły. Do akcji ruszyli strażacy i nurkowie. Wyłowiono wrak. Niestety, 60-letni pilot zginął.