Nieszczęśliwy wypadek żołnierza biorącego udział w ćwiczeniach w Polsce. Według nieoficjalnych informacji to Kanadyjczyk. Do zdarzenia doszło pod Brzegiem w woj. opolskim. Ranny został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Wypadek na ćwiczeniach. LPR zabrał do szpitala rannego żołnierza (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Kpt. Paweł Romek z 1 Brzeskiego Pułku Saperów poinformował, że poszkodowany żołnierz został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Do zdarzenia doszło w czwartek na poligonie wojskowym pod Brzegiem, gdzie szkoleni są m.in. żołnierze z Ukrainy. Według nieoficjalnych informacji ranny to żołnierz z Kanady, który brał udział w ćwiczeniach z materiałami pirotechnicznymi. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.