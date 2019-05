Kilkudziesięciu kierowców wykorzystało korytarz życia na małopolskim odcinku autostrady A4 po wypadku, do którego doszło tuż przed godziną 12:00. Na wysokości Tarnowa zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy. Trasa w stronę Krakowa wciąż jest zablokowana.

Po wypadku na A4 na wysokości Tarnowa na miejscu pracują służby, wykorzystują ciężki sprzęt, żeby podnieść leżącą na jezdni cysternę. Przewróconą cysternę, w której są 24 tony sypkiego ryżu, trzeba obrócić, postawić na koła i odholować na najbliższy parking.



Część kierowców nie chciała czekać i pojechali autostradą pod prąd - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki.

Kierowcy w większości zachowali się właściwie i utworzyli tak zwany korytarz życia, by pomóc służbom ratunkowym szybko dotrzeć na miejsce wypadku. Kilkudziesięciu postanowiło jednak skorzystać z okazji i ruszyli korytarzem pod prąd. Do przejechania mieli nawet kilka kilometrów do najbliższego zjazdu.

Mogą ich czekać jednak poważne konsekwencję - mówi rzecznik tarnowskiej policji Paweł Klimek. Jeśli ktoś zarejestrował to zdarzenie i przekaże film funkcjonariuszom, ci będą musieli ukarać tych, którzy w oczywisty sposób złamali przepisy. W najlepszym razie grozi im kilkaset złotych mandatu, a jeśli policja przekaże sprawę do sądu, to nawet pięć tysięcy złotych grzywny.

Tarnów. Czołowe zderzenie na autostradzie A4 Tarnowskie Media sp. z o.o. /X-news

W cysternie, która jechała A4 w kierunku Rzeszowa, pękła jedna z opon. Samochód przebił bariery energochłonne i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się z samochodem osobowym. W kolizji uczestniczył też trzeci samochód - TIR jadący do Krakowa, w jego przednią szybę uderzył jakiś element. Nikt nie ucierpiał.

A4 Tarnów - Brzesko Gorąca Linia RMF FM