Policjanci CBŚP zapobiegli uprowadzeniu dla okupu. Przyszła ofiara była obserwowana. Bandyci kupili paralizatory, broń i inne akcesoria, które miały zostać użyte podczas porwania. W sprawie tej zatrzymano trzech mężczyzn, w tym Tomasza B. ps. Kadafi oraz Dariusza L. Obaj byli poszukiwani do odbycia kary kilkunastu lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.

Wynajęli dom, kupili kominiarki i broń. Policjanci udaremnili im porwanie dla okupu CBŚP /

Najpierw policjanci dotarli do informacji, że przestępcy mogą przygotowywać się do uprowadzenia mieszkańca Małopolski. Chcieli w ten sposób wymusić okup. Do porwania bandyci przygotowywali się od dłuższego czasu. Wynajęli dom, zdobyli broń, maski, paralizatory oraz sprzęt elektroniczny. Swoją przyszłą ofiarę stale obserwowali.

/ foto. CBŚP /

/ foto. CBŚP /

Wśród osób, które przygotowywały porwanie, był Tomasz B. ps. Kadafi, poszukiwany listem gończym do odbycia kary 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany za kierowanie największą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Członkowie tej grupy zajmowali się wprowadzaniem do obrotu narkotyków, stręczycielstwem i rozbojami.

Według śledczych, wspólnikiem "Kadafiego" miał być Dariusz L. Ten mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary 14 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z kolei za wynajęcie nieruchomości oraz finansowanie przygotowań może być odpowiedzialny Artur G.

/ foto. CBŚP /

Dwaj podejrzani zostali zatrzymani w Małopolsce przez policjantów z zarządu w Katowicach CBŚP i z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli kominiarki, maski, rękawiczki, paralizatory, sprzęt elektroniczny, lornetkę, opaski zaciskowe, a także broń palną, noże i siekierę.

Pomysłodawcę porwania, Artura G. zatrzymano na Podkarpaciu.

Zatrzymani usłyszeli już prokuratorskie zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu uprowadzenie osoby. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.