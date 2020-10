Prokuratura zapowiada wszczęcie śledztwa w sprawie piątkowego wybuchu gazu w Kobiernicach w Śląskiem. Po eksplozji zawalił się tam dom, zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych.

Strażacy pracujący na miejscu zdarzenia 16 października / Andrzej Grygiel / PAP

Na gruzowisku nadal pracują specjaliści oraz prokurator.

Do tej pory pewne jest jedynie, że była to eksplozja gazu. Wiadomo, że doszło do niej w chwili, kiedy jeden z domowników włączył światło w piwnicy.

Teraz, jak usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM, trzeba ustalić przyczynę wybuchu. Dlatego m.in. dziś na gruzowisku gazownicy sprawdzali biegnąca tam sieć gazową i jej poszczególne elementy. Do prac wykorzystywany jest m.in. sprzęt budowlany.