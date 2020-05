Jedna osoba została poparzona, a 17 ewakuowano po wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w Sławnie. Część z tych osób decyzją powiatowego inspektora budowlanego nie może wrócić do swoich mieszkań - powiedział oficer prasowy PSP w Sławnie.

Zdjęcie ilustracyjne/ Jedna osoba poparzona w wybuchu gazu w budynku w Sławnie / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Do wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Prusa w Sławnie doszło w niedzielę około godz. 8.00.



Oficer prasowy PSP w Sławnie mł. kpt. Damian Tomczyk powiedział, że ze wstępnych ustaleń wynika, że wybuch nastąpił w podpiwniczeniu jednej z klatek budynku. Przyczynę ustali policyjne śledztwo. Jednak ze wstępnych ustaleń RMF FM wynika, że prawdopodobnie doszło do rozszczepienia instalacji gazowej w piwnicy budynku.



"Jedna osoba poszkodowana z ogólnymi obrażeniami i poparzeniami została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala w Gryficach. Ewakuowanych zostało łącznie 17 osób. Decyzją powiatowego inspektora budowlanego osoby, w których klatce schodowej doszło do wybuchu, nie będą mogły wrócić do swoich mieszkań. Władze miasta szukają dla nich lokum zastępczego" - poinformował mł. kpt. Tomczyk.

Poparzona osoba to mężczyzna, który śmigłowcem trafił na oddział poparzeń. Eksplozja uszkodziła konstrukcję budynku. Wszystkie rodziny na czas remontu trafią do lokali zastępczych.



W działaniach brały udział cztery zastępy JRG Sławno i dwa zastępy OSP ze Sławska.