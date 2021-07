Prokuratura wyjaśnia sprawę wczorajszej eksplozji butli z acetylenem w Częstochowie. Zginęły dwie osoby. Akcja strażaków trwa nieprzerwanie od wczorajszego popołudnia.

Miejsce wybuchu samochodu dostawczego przy ul. Wrocławskiej w Częstochowie / Waldemar Deska / PAP

Ewakuowani mieszkańcy noc spędzili poza domami. Będą mogli do nich wrócić najprawdopodobniej dopiero dziś.



Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, ofiary wybuchu to najprawdopodobniej pracownicy jednej z częstochowskich firm. To jedynie wstępne ustalenia policji, bo do wraku auta od wczoraj nikt nie może podejść.

Z powodu zagrożenia wybuchem - jak powiedział Marcinowi Buczkowi jeden ze strażaków - nadal obowiązuje 200-metrowa strefa bezpieczeństwa, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców nie może wrócić do swoich domów. Dwie osoby skorzystały z noclegu w miejskiej bursie, pozostali noc spędzili u bliskich czy znajomych.

Akcja strażaków

Butle z acetylenem, które nie eksplodowały, są chłodzone wodą. Strażacy wykorzystują specjalne, bezobsługowe stanowisko, które ustawiono w odległości około dwudziestu metrów od wraku auta. Na miejscu jest teraz 18 strażaków. Temperatura butli jest stabilna, ale zgodnie z przepisami - po uderzeniu czy pożarze, butla z acetylenem musi być schładzana prze 24 godziny.

Wybuch butli z gazem technicznym

Na parkingu przed sklepem przy ul. Wrocławskiej w Częstochowie wczoraj eksplodowała najprawdopodobniej jedna z kilku butli przewożonych samochodem. Dwie osoby zginęły, trzecia została ranna.

Z pobliskiego sklepu i domów ewakuowano 67 osób. Samochód, w którym były butle z acetylenem, został rozerwany. Uszkodzone zostały również trzy stojące w pobliżu auta oraz witryna sklepu.