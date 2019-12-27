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Wybory prezydenckie 2020. Sondaż: Duda zdecydowanym faworytem

Piątek, 27 grudnia 2019 (07:50)

Z najnowszego sondażu prezydenckiego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że ankietowani wierzą w zwycięstwo Andrzeja Dudy. Aż 59,4 proc. badanych wskazało, że ich zdaniem obecny prezydent wygra wybory w nadchodzącym roku. 10,8 proc. opowiedziało się za Małgorzatą Kidawą-Błońską, 6,3 proc. za Szymonem Hołownią, a 5 proc. za Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Na kandydata Lewicy, jako osobę, która wygra wybory prezydenckie na wiosnę 2020 r. wskazało 1,9 ankietowanych, a że będzie to kandydat Konfederacji uznało 0,7 proc. badanych.

15,9 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem, trudno powiedzieć".

Sondaż dla "Rz" wykonał IRBIS w dniach 19-20 grudnia na 1100 osobowej grupie respondentów badanej metodą CATI.

"Po tym sondażu Andrzej Duda może być pewien, że elektorat obozu rządzącego już zdobył. Pytanie, co musi zrobić teraz, żeby odebrać wyborców innym kandydatom" - ocenił w gazecie specjalista ds. wizerunku Mirosław Oczkoś.

Podkreślił, że wiara w czyjeś zwycięstwo nie oznacza, że samemu będzie się na tę osobę głosować.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wybory prezydenckie 2020: Polska i USA - gdzie łatwiej przewidzieć zwycięzcę?


Źródło: PAP
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