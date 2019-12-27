Wybory prezydenckie 2020. Sondaż: Duda zdecydowanym faworytem

RMF24

Z najnowszego sondażu prezydenckiego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że ankietowani wierzą w zwycięstwo Andrzeja Dudy. Aż 59,4 proc. badanych wskazało, że ich zdaniem obecny prezydent wygra wybory w nadchodzącym roku. 10,8 proc. opowiedziało się za Małgorzatą Kidawą-Błońską, 6,3 proc. za Szymonem Hołownią, a 5 proc. za Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą podczas koncertu kolęd

Na kandydata Lewicy, jako osobę, która wygra wybory prezydenckie na wiosnę 2020 r. wskazało 1,9 ankietowanych, a że będzie to kandydat Konfederacji uznało 0,7 proc. badanych.

15,9 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem, trudno powiedzieć".



Sondaż dla "Rz" wykonał IRBIS w dniach 19-20 grudnia na 1100 osobowej grupie respondentów badanej metodą CATI.



"Po tym sondażu Andrzej Duda może być pewien, że elektorat obozu rządzącego już zdobył. Pytanie, co musi zrobić teraz, żeby odebrać wyborców innym kandydatom" - ocenił w gazecie specjalista ds. wizerunku Mirosław Oczkoś.



Podkreślił, że wiara w czyjeś zwycięstwo nie oznacza, że samemu będzie się na tę osobę głosować.