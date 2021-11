Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi T. - podaje Onet. ​Bartosz T. znany jako "Suweren" został w kwietniu tymczasowo aresztowany m.in. wtargnięcie na teren szpitala w Toruniu. Przedstawiono mu kilka zarzutów. Podczas przesłuchania stwierdził, że jego zachowanie to działalność artystyczna, porównał się do piosenkarki "Dody".

