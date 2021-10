Policjanci z Wrocławia szukają 76-letniego Jerzego Pompera, który zaginął dziś po południu. Jak informują, mężczyzna z powodów zdrowotnych nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji i może potrzebować pomocy medycznej.

Zaginiony Jerzy Pomper / Policja Wrocławska /

Jak podaje policja, 76-latek dziś po południu wyszedł ze swojego mieszkania przy ul. Rolniczej we Wrocławiu. Do tej pory nie wrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Funkcjonariusze podkreślają, że może potrzebować pomocy medycznej i z powodów zdrowotnych nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji.



Zaginiony mężczyzna jest wysoki i szczupły, ma siwą brodę. Ubrany był w granatową kurtkę z białymi pasami i granatowe przykrótkie spodnie.



Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu 76-latka, proszone są o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Osiedle tel. 47 871 28 20.