Od 30 Polaków - ewakuowanych z chińskiego Wuhanu i przebywających na kwarantannie w szpitalu wojskowym we Wrocławiu - po raz czwarty pobrano próbki do badań. Właśnie wysłano je do Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Jeżeli wyniki okażą się negatywne - wszyscy będą mogli zakończyć trwającą ponad dwa tygodnie kwarantannę.

REKLAMA