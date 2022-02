Nasi podopieczni są w potrzebie - tymi słowami prosi o pomoc Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Potrzebne są tam koce i dobrej jakości karma dla kotów, których aktualnie jest blisko setka.

Jeden z kotów do adopcji / Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu / Materiały prasowe

To dość zaskakująca liczba, ponieważ zazwyczaj było tak, że zimą kotów w schronisku było po prostu mniej. Nie trafiały do nas kocięta, więc był to taki czas oddechu. Natomiast tej zimy naprawdę mnóstwo kotów jest u nas. Przede wszystkim kotów dorosłych, fajnych, wspaniałych, polecających się do adopcji - mówi Aleksandra Cukier, rzeczniczka wrocławskiego schroniska.

W związku z tym zbieramy koce, zbieramy dobrej jakości karmę właśnie dla kotów, ponieważ tej psiej karmy mamy sporo, a o kotach jakoś tak rzadziej myślimy i ta karma się bardzo przyda - dodaje rzeczniczka.

Schronisko podkreśla, że lepiej kupić 1 puszkę karmy dobrej jakości niż 10 kg karmy składającej się głównie ze zboża. Koce czy karmę można przynosić osobiście lub wysłać na adres schroniska.