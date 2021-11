​Łódzcy wywiadowcy zatrzymali tuż po zdarzeniu dwóch sprawców kradzieży rozbójniczej. Amatorzy darmowego trunku, aby utrzymać się w posiadaniu łupów, zaatakowali interweniującego pracownika ochrony. 33 i 24-latek, usłyszeli już zarzuty. Za ten czyn grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją Prokuratury młodszy z nich objęty został dozorem, natomiast starszy poszukiwany aż trzema listami gończymi przewieziony został do aresztu śledczego.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / RMF FM

5 listopada 2021 roku po godzinie 19:00 funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi otrzymali informację od dyżurnego miasta o kradzieży, do jakiej doszło w sklepie przy ulicy Srebrnej. Już na miejscu w rozmowie z pracownikiem ochrony ustalili, że przed chwilą próbował zatrzymać dwóch mężczyzn, którzy ukradli markowy alkohol oraz napoje o łącznej wartości ponad 150 złotych. Gdy zagrodził im drogę wyjścia ze sklepu, mówiąc, że mają zapłacić, zaczęli go szarpać i uderzać go w głowę. Po wszystkim uciekli.

Wywiadowcy po zebraniu niezbędnych informacji oraz przejrzeniu zapisów monitoringu, wspierani przez inne załogi, rozpoczęli poszukiwania sprawców. Skrupulatnie przeszukiwali kolejne miejsca, gdzie mogliby przebywać napastnicy. Wkrótce jeden z patroli zauważył na ulicy Rybnej dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisom podejrzanych. 33 i 24-latek zostali zatrzymani.

W rozmowie z funkcjonariuszami przyznali się do kradzieży, jak tłumaczyli jedną butelkę oddali znajomemu jako zwrot długu, natomiast drugą sprzedali przypadkowej osobie. Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że starszy z zatrzymanych mężczyzn poszukiwany był aż trzema listami gończymi celem odbycia kary pozbawienia wolności. Po wykonaniu czynności zgodnie z treścią listu gończego przewieziony został do aresztu śledczego. Natomiast jego młodszy wspólnik objęty został dozorem.