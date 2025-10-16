16 października, w Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny organizuje ogólnopolską próbę bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W zeszłym roku w akcji wzięło udział aż 116 247 osób. W tym roku organizatorzy liczą na jeszcze większą frekwencję i podkreślają, że najważniejsza jest nie sama liczba uczestników, a popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Rekord z misją

Jak podkreślają przedstawicielki Fundacji WOŚP, Aleksandra Rutkowska i Małgorzata Bochniak, celem akcji jest nie tylko pobicie rekordu, ale przede wszystkim zachęcenie jak największej liczby osób do nauki pierwszej pomocy. Chcemy, żeby o pierwszej pomocy mówiło się dużo i często, w jak największej liczbie miejsc. To są ważne, a jednocześnie proste umiejętności, które mogą uratować życie - mówi Aleksandra Rutkowska.

Fundacja prowadzi program edukacyjny "Ratujemy, uczymy ratować" już od prawie 20 lat. W jego ramach nauczyciele uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, a następnie przekazują tę wiedzę uczniom klas 1-3 szkół podstawowych.

Im wcześniej zaczniemy uczyć dzieci, tym lepiej. Nawet jeśli nie każde dziecko w pierwszej klasie będzie w stanie wykonać ucisk klatki piersiowej, to już będzie wiedziało, jak zadbać o bezpieczeństwo i jak wezwać pomoc - podkreśla Małgorzata Bochniak.

Jak wygląda akcja?

W akcji bicia rekordu weźmie także udział drużyna RMF FM. Nasi redakcyjni koledzy dołączą do setek uczestników w całej Polsce. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 12:00. Przez pół godziny w całej Polsce, w setkach lokalizacji, uczestnicy będą ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Do udziału mogą zgłaszać się zarówno szkoły, firmy, jak i instytucje oraz osoby prywatne.

W tym roku główny sztab rekordu będzie zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 404 w Warszawie, noszącej imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz do akcji zgłosiło się ponad 500 lokalizacji, a lista wciąż rośnie.

Eksperci WOŚP przypominają, że w sytuacji zagrożenia najważniejsze jest zadbanie o własne bezpieczeństwo, sprawdzenie stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy (numer 112), a następnie - w razie potrzeby - rozpoczęcie resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy ratownicze, w tempie 100-120 uciśnięć na minutę. Jeśli nie decydujemy się na wdechy, należy nieprzerwanie uciskać klatkę piersiową do przyjazdu służb ratunkowych.



