W południe Sąd Rejonowy w Lubinie rozpatrzy wnioski o areszt wobec trzech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 14-latka.

Nie żyje 14-latek zaatakowany nożem w Lubinie TVN24/x-news



Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę na terenie lubińskich błoni.

Około godziny 1:00 w nocy policja otrzymała zgłoszenie o rannym mężczyźnie leżącym na Wzgórzu Zamkowym. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że to 14-letni Jakub. Mimo reanimacji, nie udało się go uratować.

Z naszych informacji wynika, że 14-latek wraz z dwiema koleżankami przebywał na terenie parku. W pewnym momencie podeszło do nich trzech mężczyzn w wieku od 20 do 23 lat. Doszło między nimi do awantury i to wtedy jeden z zatrzymanych ugodził 14-latka nożem w klatkę piersiową.

Trzech zatrzymanych mężczyzn usłyszało już zarzuty.

Pierwszy zabójstwa, dwóch pozostałych nieudzielenia pomocy chłopcu i niezawiadomienia o zbrodni morderstwa. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Legnicy.

14-letni Jakub za miesiąc miał mieć urodziny, na co dzień był piłkarzem lokalnej drużyny Prochowiczanka Prochowice.