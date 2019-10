Na 3 miesiące trafił do aresztu 31-letni mieszkaniec Czarnkowa w Wielkopolsce, który podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy. Uderzył policjantów pięścią, groził im pozbawieniem życia oraz znieważył ich wulgarnymi słowami.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Około godziny 18.00 dyżurny czarnkowskiej komendy otrzymał informację o awanturze domowej w jednym z domów na terenie miasta. Zgłaszający twierdził, że jego krewny jest agresywny i grozi domownikom nożem - tłumaczyła asp. Karolina Górzna-Kustra z KPP w Czarnkowie.

Policjanci, aby wyjaśnić okoliczności zgłoszenia, udali się pod wskazany adres. Na miejscu zastali nietrzeźwego i nadpobudliwego 31-latka.



Mężczyzna ignorował policjantów i nie wykonywał ich poleceń o zachowaniu zgodnym z prawem. Był agresywny i wulgarny. Kiedy funkcjonariusze próbowali obezwładnić 31-latka, zaczął szarpać ich za mundur, uderzać pięściami w różne części ciała, wyzywać, obrażać oraz grozić im pozbawieniem życia - podkreśliła Górzna-Kustra.



31-latek został zatrzymany i trafił do izby wytrzeźwień. Po wytrzeźwieniu przewieziono go do aresztu.



W trakcie policyjnych działań funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna od kilku lat znęcał się nad rodziną.



Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.