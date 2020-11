Wczoraj w Warszawie odbył się protest właścicieli pralni. Niestety - ich sytuacja jest tragiczna, a nie dostali żadnego wsparcia od Państwa. "Jeżeli nie ma wesel - nie ma garniturów. Jest mniej odzieży do prania" - wyznał właściciel pralni. RMF FM ogłasza Wielkie pranie! Dzisiaj i jutro oddajcie do prania świąteczny obrus, zimowy płaszcz, zasłony - pomóżmy tym, którzy naprawdę nas potrzebują. To co, możemy na was liczyć?

