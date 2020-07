"Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili akcję na terenie 10 województw, podczas której zabezpieczyli m.in. 25 kg mieszanin wybuchowych oraz 1 litr płynnego materiału wybuchowego" - powiedział w piątek mł. asp. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.

Zdjęcie z akcji CBŚP / CBŚP

Jak przekazał mł. asp. Paweł Żukiewicz policjanci CBŚP wspierani przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także ekspertów z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, przeprowadzili w ostatnim czasie kolejną akcję. Sprawdzili kilkanaście osób, które mogły nielegalnie wytwarzać mieszaniny pirotechniczne i posiadać prekursory materiałów wybuchowych.

W działania było zaangażowanych ponad 100 funkcjonariuszy. Przeszukano 23 posesje oraz lokale mieszkalne na terenie województw: podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, małopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego - podał policjant.



Wskazał, że w działaniach został wykorzystany specjalistyczny sprzęt używany przez pirotechników CBŚP, m.in. pojazd służący do transportu materiałów niebezpiecznych, a także analizatory materiałów wybuchowych.



Zdjęcie z akcji CBŚP / CBŚP

Podczas akcji funkcjonariusze przejęli 25 kg gotowych mieszanin wybuchowych oraz 1 litr płynnego materiału wybuchowego. Zabezpieczono także 110 kg substancji mogących posłużyć do wytwarzania materiałów pirotechnicznych oraz 17 litrów takich substancji, jak również 14 samodziałowych urządzeń wybuchowych - poinformował.



Zaznaczył, że zabezpieczone substancje chemiczne zostaną poddane szczegółowym badaniom przez biegłych. W przypadku wydania przez nich opinii, że są to materiały wybuchowe lub prekursory materiałów wybuchowych, których posiadanie jest zabronione, osobom, u których je zabezpieczono może grozić odpowiedzialność karna - podał.



Takie przestępstwa są zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.





Zdjęcie z akcji CBŚP / CBŚP



Warto podkreślić, że gotowe mieszaniny pirotechniczne oraz ich prekursory ze względu na swoje właściwości są bardzo niebezpieczne, a ich wytwarzanie, użycie lub nawet samo przechowywanie, może stwarzać ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach - dodał.