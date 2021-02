Od soboty pogoda zacznie się stopniowo poprawiać, pojawi się więcej słońca - zwłaszcza na zachodzie - ale chłodne powietrze pozostanie nad Polską przez cały weekend - powiedział PAP rzecznik i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak zaznacza synoptyk, przemieszczający się już od piątku z północy na południe kraju front atmosferyczny powoduje napływ chłodnego powietrza. W sobotę choć - zwłaszcza na zachodzie kraju - pojawi się więcej słońca, to chłodne powietrze pozostanie nad Polską przez cały weekend.

Sobota

Z informacji przekazanych przez synoptyka IMGW Grzegorza Walijewskiego wynika, że w sobotę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 st. C w Gdańsku do 8 st. C w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, a nad samym morzem okresami porywisty, północno-zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza po południu i wieczorem. W pierwszej połowie dnia miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 do 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni, wieczorem słabnący do umiarkowanego, porywistego - informuje Walijewski.

Jak dodaje, w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie w sobotę będzie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 5 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Na Mazowszu oraz w województwach łódzkim i lubelskim zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, w północnej połowie regionu również rozpogodzenia. Lokalnie, zwłaszcza początkowo na wschodzie i południu, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 do 7 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Najcieplej będzie w Warszawie - 7 st. C.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie w sobotę będzie duże, ale wieczorem spodziewane są już większe przejaśnienia.

Miejscami w obszarach podgórskich i w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w drugiej połowie dnia lokalnie na Przedgórzu również deszczu. Temperatura maksymalna od 4 do st. C, w szczytowych partiach Sudetów od -5 st. C do -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni - informuje synoptyk.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami, zwłaszcza w rejonach podgórskich i w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3 do 5 st. C, w rejonach podgórskich od -2 do 0 st. C. W górach początkowo od -5 do -2 st. C wysoko w Beskidach, w Tatrach -7 st. C, w ciągu dnia spadek temperatury. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni, a wysoko w górach dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Niedziela

W niedzielę z północnego zachodu spodziewany jest napływ dość chłodnego powietrza polarnego. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 st. C nad morzem do 9 st. C na południowym zachodzie regionu. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7 do 9 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

Na Mazowszu, a także w województwach łódzkim i lubelskim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko początkowo duże. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie początkowo duże, później od zachodu malejące do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C, w szczytowych partiach Sudetów - powyżej 1200 m n.p.m. - temperatura od -2 do 1 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W Małopolsce oraz województwach świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie będzie duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 7 st. C, w rejonach podgórskich około 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.