Już w najbliższą sobotę, 28 września, w Krakowie rusza głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz – wskazując po 3 projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Na liście zakwalifikowanych planów znaczną część stanowią te dotyczące skwerów i parków.

Krakowianie będą wybierać po trzy najlepsze - ich zdaniem - projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Każdy mieszkaniec zadania oceni w skali od 1 do 3 punktów. Przedsięwzięcia, które zdobędą łącznie największą liczbę punktów, znajdą się na liście rankingowej.

Do realizacji zostaną wybrane te, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski. W tym roku do rozdysponowania jest łącznie 30 mln zł.

Na etapie weryfikacji urzędnicy odrzucili aż 43 proc. zgłoszonych wniosków. Wszystko po to, żeby wybierać spośród tych, które spełniają wszystkie kryteria. Do wyboru będzie i tak sporo propozycji, bo ponad 700; od zadań związanych z ekologią, po edukację, rozrywkę, sport i zdrowie.

Wśród ogólnomiejskich, których jest grubo ponad 100, spora część projektów dotyczy skwerów i parków. Jest m.in. projekt stworzenia najdłuższego parku w Polsce (Młynówka Królewska), czyli ciągu pieszo-rowerowego w dolinie Rudawy, projekt "Tak dla parku przy Karmelickiej", park leśny w Bronowicach w rejonie ul. Tetmajera, Magiczny Park Kozłówek 2.0 czy rewitalizację parku nowohuckiego między budynkiem NCK-u a ul. Tomickiego.

Jest także projekt "Krakowskie Krzemionki 2020". Zgodnie z pomysłem w sercu Podgórza ma powstać park, a w nim miejsca spacerowe, plac zabaw dla dzieci, skate park, zewnętrzna siłownia, boisko oraz terenowa trasa biegowa w formie ścieżki leśnej. Sporą atrakcją ma być także platforma widokowa nad kamieniołomem.

Jak przekonuje autor projektu architekt Zdzisław Kramarz, wzgórze Krzemionki po 50 latach zapomnienia, może stać się miejscem aktywnego i bezpiecznego wypoczynku dla mieszkańców całego miasta.

Myślę, że po zrealizowaniu programu "Krakowskie Krzemionki 2020" obydwie części staną się spójną całością o dopełniających się programach wypoczynku dla wszystkich mieszkańców miasta. Niestety, jak dotąd zachodnia część Krzemionek nie miała tyle szczęścia. Obecnie jest to jeden z najbardziej zaniedbanych, pięknych terenów zielonych w samym centrum zanieczyszczonego smogiem Podgórza. Najwyższy czas, aby przywrócić miastu Krakowskie Krzemionki - podkreśla Zdzisław Kramarz.

Głosowanie - za pośrednictwem platformy budzet.krakow.pl lub tradycyjnie w punktach do głosowania - odbędzie się w dniach od 28 września do 7 października. Ogłoszenie wyników nastąpi w środę, 23 października.