121 służby interweniowały, usuwając skutki silnego wiatru w województwie pomorskim. Ściągali połamane drzewa z uszkodzonych samochodów, dróg i chodników. W Rowach zatonął kuter wycieczkowy. Wichura spowodowała również przerwy w dostawie prądu oraz utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej. Nikt nie odniósł obrażeń.

Służby techniczne naprawiają trakcję trolejbusową w Gdyni, uszkodzoną przez połamane drzewo wskutek silnego wiatru wiejącego na Wybrzeżu / Adam Warżawa / PAP

W związku z wichurą na Pomorzu strażacy interweniowali łącznie 120 - jak poinformował dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej kpt. Adam Wysocki.

Interweniowaliśmy głównie w powiatach wejherowskim, słupskim oraz Gdańsku i Gdyni. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew, które blokowały drogi oraz chodniki - przekazał kpt. Wysocki.



Połamane konary drzew uszkodziły samochody. W miejscowości Bożepole Małe (pow. wejherowski) drzewo spadło na tory. Przez pewien czas ruch pociągów na trasie Wejherowo-Lębork był wstrzymany. Silny wiatr niszczył również bilbordy reklamowe i rusztowania.



Wichura spowodowała awarie i przerwy w dostawie prądu, między innymi w Gdańsku, Czerniewie i Ełganowie (gm. Trąbki Wielkie), Borzechowie (gm. Zblewo), Wygoninie, Cedrach Wielkich, Morzeszczynie.



Na morzu zachodni wiatr osiągał w porywach 10 stopni w skali Beauforta. W Rowach (pow. słupski) kuter turystyczny zerwał się z lin i zatonął w porcie. Nikomu nic się nie stało, natomiast doszło do rozlewu ropopochodnego, który nasi ratownicy z Brzegowej Stacji Ratowniczej w Ustce byli zmuszeni zneutralizować - poinformował rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck.

IMGW ostrzega. Przewidywany wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych

Aktualnie Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przewiduje jedynie silny wiatr przy wschodniej linii brzegowej Bałtyku. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego może osiągnąć w porywach do 7 stopni w skali Beauforta.



Dodatkowo Magdalena Grabowska-Piekarz z Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych IMGW w Gdyni przewiduje wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, a lokalnie - powyżej. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy wybrzeża wschodniego i morskich wód wewnętrznych RP oraz Martwej Wisły.



"W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (02.02.2020 - 547 cm) oraz prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu Wschodnim, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej" - napisano w komunikacie. Alert obowiązuje do godz. 14.





Zagrożenie drugiego stopnia (w trzystopniowej skali zagrożeń) zakłada, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.