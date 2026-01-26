Lech Wojciechowski, były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z czasów rządów PiS, został dyscyplinarnie wydalony ze służby w ABW - poinformował minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Decyzja zapadła w poniedziałek, po zakończeniu procedury wyjaśniającej. Wojciechowski miał zawinić, uczestnicząc w przedsięwzięciu politycznym.

  • Lech Wojciechowski, były wiceszef ABW z czasów PiS, został dyscyplinarnie wydalony ze służby za udział w przedsięwzięciu politycznym.
  • Decyzję ogłosił minister Tomasz Siemoniak, podkreślając zakaz angażowania się funkcjonariuszy służb w działalność polityczną.
  • Sprawa dotyczyła udziału Wojciechowskiego w spotkaniu z politykami PiS, co ujawniły media pod koniec 2025 roku.
Jak przekazał Siemoniak, powodem wydalenia było złamanie przepisów ustawy o ABW i AW, które zakazują funkcjonariuszom angażowania się w działalność polityczną. "Wojciechowski pozostający formalnie funkcjonariuszem uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS pod koniec ubiegłego roku" - napisał w serwisie X.

Minister podkreślił, że w służbach specjalnych nie ma miejsca dla osób angażujących się w politykę. Już w listopadzie 2025 roku Tomasz Siemoniak informował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza ABW, który brał udział w spotkaniu z politykami PiS.

Według doniesień redakcji Faktu i Onetu, po konwencji programowej PiS w Katowicach odbyło się spotkanie, określane jako "patriotyczna domówka", w którym uczestniczyli politycy, biznesmeni oraz byli i obecni funkcjonariusze służb. Wśród nich miał być także Lech Wojciechowski.