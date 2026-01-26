Lech Wojciechowski, były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z czasów rządów PiS, został dyscyplinarnie wydalony ze służby w ABW - poinformował minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Decyzja zapadła w poniedziałek, po zakończeniu procedury wyjaśniającej. Wojciechowski miał zawinić, uczestnicząc w przedsięwzięciu politycznym.
Jak przekazał Siemoniak, powodem wydalenia było złamanie przepisów ustawy o ABW i AW, które zakazują funkcjonariuszom angażowania się w działalność polityczną. "Wojciechowski pozostający formalnie funkcjonariuszem uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS pod koniec ubiegłego roku" - napisał w serwisie X.