Minister podkreślił, że w służbach specjalnych nie ma miejsca dla osób angażujących się w politykę. Już w listopadzie 2025 roku Tomasz Siemoniak informował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza ABW, który brał udział w spotkaniu z politykami PiS.



Według doniesień redakcji Faktu i Onetu, po konwencji programowej PiS w Katowicach odbyło się spotkanie, określane jako "patriotyczna domówka", w którym uczestniczyli politycy, biznesmeni oraz byli i obecni funkcjonariusze służb. Wśród nich miał być także Lech Wojciechowski.