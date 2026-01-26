W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Jacka Sasina, czy prowadzone są rozmowy z posłami Szymona Hołowni na temat ich przejścia do Prawa i Sprawiedliwości.

Jacek Sasin / Jakub Rutka / RMF FM

Lider Polski 2050 poinformował, że jeśli miejsce będzie miała prywatyzacja ugrupowania przez jedną z frakcji, to odejdzie z partii . Czy to już koniec Szymona Hołowni w polskiej polityce?

Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę, że głos oddany na Grzegorza Brauna oznacza wsparcie dla Władimira Putina . Czy to koniec potencjalnej koalicji z Konfederacją Korony Polskiej?

Minister Wojciech Balczun zapowiedział, że dyplom MBA nie będzie już automatyczną przepustką do najważniejszych posad w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Czy decyzja szefa MAP jest uzasadniona?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.