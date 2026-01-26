Już od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku w całej Polsce odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Wezwania trafią do tysięcy osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Sprawdź, kogo dotyczy obowiązek, jak przebiega procedura i jakie konsekwencje grożą za niestawienie się przed komisją.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Wezwania otrzyma ok. 235 tys. osób.

Za nieusprawiedliwioną nieobecność grozi grzywna lub przymusowe doprowadzenie.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Kwalifikacja wojskowa to coroczna procedura, której celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej. W 2026 roku wezwania mogą otrzymać:

Mężczyźni urodzeni w 2007 roku,

Mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

zdolności do czynnej służby wojskowej, Osoby, które w latach 2024-2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej , a okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji lub złożyły wniosek o zmianę kategorii,

, a okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji lub złożyły wniosek o zmianę kategorii, Kobiety urodzone w latach 1999-2007 z kwalifikacjami przydatnymi do służby wojskowej (np. medycyna, psychologia, weterynaria) lub kończące takie studia w roku szkolnym/akademickim 2025/2026, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji,

lub kończące takie studia w roku szkolnym/akademickim 2025/2026, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji, Ochotnicy powyżej 18. roku życia , którzy zgłosili chęć udziału w kwalifikacji,

, którzy zgłosili chęć udziału w kwalifikacji, Osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do 60. roku życia, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności i zgłosiły się do kwalifikacji.

Jak wygląda procedura i jakie dokumenty są potrzebne?

Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji otrzymają imienne wezwania od wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Wezwanie powinno dotrzeć co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem. Na kwalifikację należy zabrać:

dokument tożsamości,

dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuowanie nauki,

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy),

istotną dokumentację medyczną.

Kategorie zdolności do służby wojskowe

Podczas kwalifikacji przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne, na podstawie których przyznawana jest jedna z czterech kategorii:

A - zdolny do służby wojskowej (z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej), zdolny do służby zastępczej,

B - czasowo niezdolny do służby wojskowej (do 24 miesięcy),

D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju (z wyjątkami dla terytorialnej służby wojskowej),

E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie mobilizacji i wojny.

Po przejściu kwalifikacji dana osoba otrzymuje stopień szeregowego i zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy wojskowej.

Co grozi za niestawienie się na kwalifikacji?

Stawiennictwo jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymali wezwanie. W przypadku niemożności pojawienia się w wyznaczonym terminie należy powiadomić właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta najpóźniej w dniu kwalifikacji, podając przyczynę nieobecności. Wówczas zostanie wyznaczony nowy termin. Brak uzasadnionej obecności grozi grzywną lub przymusowym doprowadzeniem przez policję.