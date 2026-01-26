Konfederacja zaproponowała, by dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia za zgodą rodziców mogły brać udział w polowaniach. Czy PSL poprze ten pomysł? Czy Konfederacja konkuruje o głosy myśliwych z Polskim Stronnictwem Ludowym? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Jakub Stefaniak, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, polityk PSL.

/ Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy także o projekt ustawy autorstwa Polski 2050 w sprawie obowiązkowych badań medycznych dla osób posiadających broń, w tym myśliwych. Czy PSL poprze to rozwiązanie?

"Drodzy myśliwi. Mieszkańcy też będą strzelać bez ostrzeżenia" - taki baner pojawił się na jednym z płotów w Szklarskiej Porębie. Czy na myśliwych wylewa się hejt?

Poruszymy także sprawę KRUS. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe jest gotowe na rozmowę o zmianie KRUS? Czy rolnicy powinni płacić składkę zdrowotną, jak pracownicy etatowi? Jaki pomysł mają na naprawę systemu zdrowia? Czy PSL wycofa się z projektu zniesienia dwukadencyjności w samorządach, skoro nie ma poparcia wszystkich koalicjantów w tej sprawie?

Naszego gościa zapytamy także o spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MSZ Radosławem Sikorskim i o zamieszanie w Polsce 2050.

