Mimo początku sezonu grzewczego w Polsce zapasy węgla kamiennego w Polskiej Grupie Energetycznej, która jest największym producentem energii elektrycznej, są znacznie mniejsze niż w tym czasie w poprzednich latach - informuje "Rzeczpospolita".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dziennik dodaje, że podobnie jest w innych elektrowniach.

Mroźna zima może spowodować, że w Polsce zabraknie tego surowca - ostrzegają eksperci. W ich opinii może to zachęcić do wzrostu importu węgla kamiennego z Rosji. A to będzie ogromnym obciążeniem, bo węgiel na światowych rynkach zdrożał o 200 proc.

Tymczasem największy krajowy producent węgla Polska Grupa Górnicza mówi wprost, że nie jest w stanie zwiększyć wydobycia w tak krótkim czasie. Dla importu alternatywą jest spadek cen gazu, który zmniejszyłby apetyt na węgiel - ocenia w rozmowie z gazetą prezes PGG Tomasz Rogala.