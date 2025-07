Sejm przyjął w piatek dużą nowelizację Karty nauczyciela. Zakłada on m.in. krótsze zatrudnienie na czas określony nauczyciela początkującego, rozszerzenie grupy uprawnionych do kompensówek, doprecyzowanie przepisów o godzinach ponadwymiarowych i zastępstwach doraźnych. Zdecydowano też o likwidacji godzin czarnkowych.

Nowelizacja Karty nauczyciela wprowadza szereg zmian / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 430 posłów, nikt nie był przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił poprawki do projektu zaproponowane przez PiS. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycieli na podstawie średniego wynagrodzenia w gospodarce i możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczycieli, którzy uzyskali prawo do wcześniejszej emerytury. Odrzucony został też wniosek mniejszości złożony przez posła Tomasza Zimocha (Polska 2050) mający na celu przyznanie urlopów dla poratowania zdrowia nauczycielom ze szkół niepublicznych.

Zmiany w karcie nauczyciela

Projekt nowelizacji przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zawiera zapisy o kwestiach pracowniczych i pragmatyce zawodowej nauczycieli. Jak zaznaczył resort, jest odpowiedzią na postulaty m.in. związków zawodowych.

Zgodnie z nowelizacją skrócony zostanie okres zatrudnienia nauczyciela mającego wymagane kwalifikacje, ale niemającego stopnia awansu zawodowego, na podstawie umowy o pracę na czas określony z dwóch lat szkolnych do jednego roku szkolnego. Doprecyzowane są obowiązki mentora.

Określone zostają przypadki, w których nauczyciel zachowuje albo traci prawo do wynagrodzenia za przydzielone, ale niezrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zgodnie z nowelą nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, mimo że ich nie zrealizował, jeśli w tym czasie realizował przydzielone mu przez dyrektora szkoły zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

W nowelizacji wprowadzono zapisy mające wyeliminować przypadki przydzielania nauczycielom zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli do realizacji w czasie, w którym powinni oni realizować zajęcia w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Chodzi o nauczycieli bibliotekarzy i specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów.

Ujednolicony ma być tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu z tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Obie grupy nauczycieli ma obowiązywać taki sam tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, tj. 18 godzin. Obecnie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu wynosi 20 godzin.

Nowelizacja przesuwa termin wypłaty składników wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac. Składniki te będą wypłacane miesięcznie lub jednorazowo z dołu do piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Dyrektor na dłużej bez konkursu

Przywrócona zostaje możliwość powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na kolejny okres bez konieczności przeprowadzenia konkursu.

Rozszerzono grupę nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli, którzy dotychczas nie byli do niego uprawnieni. Chodzi o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego oraz branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych.

Nowelizacja umożliwia nauczycielom, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, skorzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Zawiera także m.in. zmianę przepisów dotyczących ochrony przedemerytalnej, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, w tym wprowadzenie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy (w wysokości 400 proc. wynagrodzenia) i podwyższenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy (z 250 do 300 proc. wynagrodzenia).

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który należy do grupy projektów deregulacyjnych, zakłada, że w niepublicznych szkołach i placówkach będzie można powierzać zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom specjalistom (np. pedagogom, psychologom i logopedom) w wymiarze nie wyższym niż 9 godzin tygodniowo (a nie jak dotąd - 4 godziny), na podstawie innej niż umowa o pracę. Chodzi m.in. o umowę-zlecenie czy umowę B2B (umowa z osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą).

Nowe przepisy mają też umożliwić wliczanie godzin realizacji zadań przez tych nauczycieli specjalistów do standardów zatrudnienia określonych w ustawie.

Proponowane rozwiązanie ma być czasowe, tj. do 31 sierpnia 2027 r., a po tym czasie zostanie ono ocenione.



Koniec godzin czarnkowych

Godziny dostępności, czyli tzw. godziny czarnkowe, będą zlikwidowane. Rozwiązanie zawarto w uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji Karty nauczyciela. Za rozwiązaniem opowiedziało się w piątek 263 posłów, przeciw był jeden, 167 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Tzw. godziny czarnkowe obowiązują od 1 września 2022 r. Nazwę zawdzięczają ówczesnemu ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi. To jedna godzina tygodniowo, podczas której nauczyciel prowadzi konsultacje z uczniami lub ich rodzicami. Likwidację zapisu zawarto w należącym do grupy projektów deregulacyjnych rządowym projekcie nowelizacji Karty nauczyciela.

Tuż przed piątkowym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka zaznaczyła, że jej poprzednik wymyślił to rozwiązanie, "kompletnie nie ufając nauczycielom". Godzina niewykorzystana. Godzina, która polegała na tym, że nauczyciel miał po prostu siedzieć w szkole i czekać, aż ktoś do niego przyjdzie - powiedziała. Zaznaczyła, że nauczyciele w Polsce są dostępni dla rodziców, dzieci i młodzieży "wtedy, kiedy jest to potrzebne".

Według resortu zniesienie cotygodniowej dostępności nauczycieli będzie nie tylko zniesieniem uciążliwego obowiązku dla nauczycieli, ale też ułatwieniem dla dyrektorów szkół, którzy obecnie muszą uwzględniać w organizacji pracy szkoły czas dostępności nauczycieli i - mimo braku regulacji dotyczących ewidencjonowania - muszą nadzorować pracę nauczycieli.