Od 1 lipca wchodzą ważne zmiany dla kierowców. Punkty karne będą znów obowiązywać przez rok, a nie przez 2 lata. Zniesione zostaną opłaty za przejazd samochodów osobowych państwowymi autostradami. W życie wejdzie także zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Sprawdźcie najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w sobotę.

Zdjęcie ilustracyjne / Przemysław Piątkowski / PAP

Od soboty duża ulga dla kierowców podróżujących autostradami i drogami ekspresowymi. Tego dnia wchodzi w życie ustawa, która znosi opłaty za przejazd samochodów osobowych państwowymi autostradami. Chodzi o odcinki:

A2 Konin - Stryków;

A4 Wrocław - Sośnica.

Przepisy nowelizacji znoszą opłaty za przejazd państwowymi autostradami dla samochodów osobowych oraz motocykli. Opłata nadal będzie pobierana od pojazdów o masie większej niż 3,5 tony oraz autobusów.

Nadal płatne pozostaną odcinki koncesyjne:

A1 Rusocin - Nowa Wieś;

A2 Świecko - Konin;

A4 Katowice - Kraków.

Nowelizacja wprowadza także zakaz wyprzedzania się ciężarówek na trasach szybkiego ruchu. Umieszczono w niej zapis umożliwiający taki manewr pod warunkiem, że wyprzedzany pojazd "porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej".

Także od 1 lipca punkty karne będą znów obowiązywać przez rok, a nie - jak po ostatniej nowelizacji - przez 24 miesiące od popełnienia wykroczenia.

Wracają też kursy reedukacyjne pozwalające zredukować liczbę punktów karnych. W odpłatnym szkoleniu będzie można wziąć udział raz na pół roku. Dzięki temu zredukować będzie można 6 punktów karnych.

Wyższe kary za brak OC

Od soboty będą również wyższe kary za brak OC. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie każdego zarejestrowanego pojazdu w Polsce. Bez znaczenia jest to, czy pojazd jest używany, czy też stoi na parkingu przed domem - jeśli jest zarejestrowany, to musi być ubezpieczony.

Zgodnie z ustawą maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC nie może być wyższa od dwukrotności miesięcznej pensji minimalnej brutto. 1 lipca płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł brutto, więc właściciele samochodów osobowych będą płacić: